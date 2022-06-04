رئيس الحكومة: ملتزمون بالتداول السلمي على السلطة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية

استقبل رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم السبت في سرت أعيان ومشايخ وحكماء وإعلاميي مدينة مصراتة.

وأكد باشاغا خلال اللقاء على أهمية دور مصراته الوطني في النهوض بليبيا مشيراً إلى دورها المهم في دعم الحكومة الليبية.

كما نوه باشاغا إلى التزام الحكومة الليبية بالتداول السلمي على السلطة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مؤكداً أنه الحكومة منفتحة للحوار مع جميع الأطراف وستسعى لخيار السلم والمصالحة في ليبيا.

وقال باشاغا ان اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هي الضامن الان لخروج البلاد من أزمتها مشيرا الى ان اجراء الانتخابات البرلمانية فقط ستكون كارثة على الدولة.