دغيم: المؤشرات الحالية لا تبشر باتفاق حول مسودة دستورية

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن المؤشرات الحالية لا تبشر بإمكانية توصل النواب والدولة في القاهرة إلى اتفاق حول مسودة دستورية بسبب حدة الاستقطاب السياسي الحالي ومستوى الخلاف بين اللجنتين حول نقاط جوهرية مثل شكل الدولة ونظام الحكم.

وأضاف دغيم في تصريحات لموقع ليبيا بانوراما، أن فشل هذا المسار يعني عمليا عدم جود إمكانية لإيجاد آلية دستورية بين المجلسين وسيكون الخيار الوحيد أمامهم هو تقديم استقالة جماعية بعد هذا الفشل الذريع ورغبتهم غير المبررة في الاستمرار بالمشهد.

وأوضح دغيم أن تصريح رئيس مجلس النواب الأخير الذي قال فيه إن المجلس يعمل على إيجاد مسودة دستورية هو إشارة واضحة لفشل مباحثات القاهرة، مشيرا إلى أن عقيلة لا يملك خيارا آخر مناسبا لإجراء الانتخابات، التي تتطلب إرادة حقيقية لدى جميع الأطراف الليبيـة.