أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، البدء في إجراء أعمال الكشف وفك معدات محطة «حمزة جهد 11 ك.ف» إحدى المحطات الرئيسية بمنطقة السدرة.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن هذه الأعمال تأتي تمهيدًا لإعادة صيانة المحطة وإدخالها على الشبكة الكهربائية من جديد؛ بهدف تأمين التغذية الكهربائية للمنطقة والمناطق المجاورة لها، وكذلك توزيع الأحمال بشكل منتظم دون حدوث مشكلات فنية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تندرج تحت جهود الشركة المتواصلة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في مختلف ربوع ليبيا.

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فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد في الشرق

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية جراء تأثرها بنقص إمدادات الوقود الناتجة عن إقفال عدد من الحقول النفطية وتوقفها عن الإنتاج.

وأوضحت الشركة أنها تسعى إلى ربط مدينة طبرق على الشبكة المصرية للتخفيف من حدة ساعات طرح الأحمال التي قد تفوق الـ8 ساعات يوميًا.

إعادة صيانة محطة كهرباء بالسدرة تمهيدا لإدخالها على الشبكة، 4 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

إعادة صيانة محطة كهرباء بالسدرة تمهيدا لإدخالها على الشبكة، 4 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

إعادة صيانة محطة كهرباء بالسدرة تمهيدا لإدخالها على الشبكة، 4 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)