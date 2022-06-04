السفير بن عيسى ينفي تقديم ليبيا مساعدات مالية لأوكرانية

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قال، سفير ليبيا لدى أوكرانيا، عادل بن عيسى، اليوم السبت، إن بعضا من منصات التواصل الاجتماعي والإخبارية تناولت خبرًا بتقديم ليبيا مساعدة مالية إلى كييف قيمتها نصف مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن ذلك عارً عن الصحة.

وكتب بن عيسى على حسابه الشخصي على فيسبوك، يقول: “تناولت بعض منصات التواصل الاجتماعي والاخبارية خبر مفاده، بأن ليبيا قدمت مساعدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، نتيجة للحرب الدائرة وكنوع من الدعم”.

وأضاف: “الخبر عارٍ عن الصحة، لذا فإننا نفند ما تم تداوله بالخصوص”.

من جانب آخر أكد بن عيسى، إن السفارة الليبية في أوكرانيا لازالت مستمرة في العمل بشكل مؤقت من مدينة لفيف.

وقال: “نترقب ونتابع الأحداث بالساحة ليتسنى العودة إلى العاصمة كييف في حال استقرت الأوضاع”.