وزارة العمل تناقش آليات توظيف ذوي الإعاقة

ناقش وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، مع الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، كافة تقارير اللجان المُشكّلة خلال العام الجاري، ومدى التزامها بتطبيق الأهداف التي شُكلت من أجلها وما هي التوصيات والنتائج التي توصلت إليها اللجان.

كما تضمن الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان الوزارة، متابعة الإجراءات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة ومعالجة أوجه القصور والتأكيد على أن الوزارة ملزمة بتنفيذها وتطويرها، إضافة لمناقشة لائحة التيسير الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والإجراءات المتعلقة بتوظيف هذه الفئة في مختلف مؤسسات الدولة.

وخلص الاجتماع حول دراسة آليات إعداد جلسة حوارية حول موائمة مخرجات التعليم، بالمشاركة مع عدد من القطاعات ذات العلاقة، وتكليف الإدارات المختصة بالتحضير لها بالمستوى الذي يضمن تحقيق نتائج تساهم في تطوير المخرجات وتنظيم سوق العمل الليبي.

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