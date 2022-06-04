باشاغا يُطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن

سرت 04 يونيو 2022 (وال)- طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وجدّد باشاغا – في كلمة له خلال لقائه اليوم السبت بمدينة سرت لمجموعة من أعيان وأهالي مصراتة – إلتزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبرًا أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في هذه المرحلة؛ سيؤدي إلى “كارثة في البلاد” حسب وصفه.

وقال باشاغا: “لقد انتهجنا المسار الديمقراطي نحو الانتخابات منذ البداية ولم نلجأ للحروب، ولن نقبل بالاقتتال في ليبيا، إلا أن هناك أطراف دولية رفضت التوافق لأنه نتج عن أطراف ليبية دون تدخل خارجي”.

وأوضح باشاغا أن الخطوة التي اتخذها باتجاه الأخوة الذين كان متخاصما معهم؛ تعتبر خطوة مهمة وهو فخور بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يكن راضيًا على المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي-الليبي.

وتعهّد باشاغا بتسليم الحكومة لأي حكومة أو شخصية أخرى دون تأخير، حال اختيار مجلسي النواب والدولة هذا القرار، وذلك في إشارة إلى توجه البعض إلى أن اختيار حكومة أخرى هو أفضل السبل للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه في وجود حكومتين. (وال)

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