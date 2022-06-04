الدبيبة يلزم محطات الوقود في طرابلس بالعمل 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

حول مشكلة نقص الوقود، وبالخصوص في بلديات طرابلس الكبرى، عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة. اجتماعًا لمتابعة مشكلة نقص الوقود في عدد من المحطات.

خصص الاجتماع، وفق بيان اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، لمتابعة مشكلة نقص الوقود، في عدد كبير من المحطات. والذي تسبب في ازدحام شديد، خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، إضافة إلى متابعة اللجنة المشكلة. بقرار مجلس الوزراء بشأن وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، لتسويق النفط، تقريرا بوضع الكميات المصروفة بشركات التوزيع.مؤكداً توفر الكميات المناسبة من الوقود، كما استمع إلى المشاكل التي تواجه شركات التوزيع.

في السياق ذاته، أصدر الدبيبة تعليماته، بفتح المحطات ببلديات طرابلس الكبرى خلال 24 ساعة. وإغلاق أي محطة لا يوجد بها مولد كهربائي، والإلزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

تم خلال الاجتماع، مناقشة نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النتائج.

وشُكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع إلى محطات التوزيع. وتكون في حالة انعقاد دائم إلى حين معالجة كل أسباب تشكيلها.

ويذكر أن، شركة البريقة لتسويق النفط، أكدت استمرار فتح مستودعاتها أمام شركات التوزيع والنقل. لتنفيذ طلبياتها على مدار 24 ساعة.

كما قالت إن ارتفاع ساعات طرح الأحمال. ساهم بشكل مباشر في زيادة عملية الازدحام داخل المحطات.