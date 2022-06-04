غرفة العمليات الأمنية: قواتنا ستقوم نهاية الأسبوع الجاري بعملية واسعة لإزالة جميع ما يعيق امدادات خط النهر الصناعي

حذرت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار النائب العام جميع المعتدين على مسار النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي بمياه الشرب سواء بالبناء فوق الخط او ربط توصيلات غير شرعية بالأنابيب الخاصة به انهم معرضون لطائلة القانون أن لم يتم إزالة تلك الاعتداءات التي تعرض الامن المائي للمدينة للخطر في بحر خمسة أيام.

الغرفة، وفي إيجاز صحفي لها، أبلغت ان قواتها ستقوم نهاية الأسبوع الجاري بعملية واسعة لإزالة جميع ما يعيق امدادات خط النهر الصناعي وذلك عبر الاليات الثقيلة التي ستمشط كامل خطوط منظومات النهر بإسناد من القوات المسلحة العربية الليبية المتمثلة في اللواء طارق بن زياد المعزز واللواء 106 مجحفل.

ويأتي ذلك عقب اجتماع أجراه اليوم السبت اللواء صلاح هويدي بصفته رئيسا لغرفة العمليات الأمنية لوضع حلول لظاهرة التعدي على مسار النهر الصناعي.

وخلال الاجتماع اتخذت جملة من الإجراءات وذلك بحضور مدير أمن بنغازي العميد رمضان الوحيشي ومعاون آمر كتيبة تأمين وحماية مشروع النهر الصناعي عقيد عادل بوزيد وفضل الله يونس مندوب عن اللواء طارق بن زياد المعزز ورئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد رافع البرغثي ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يوسف الزواوي ومهندسي جهاز النهر الصناعي محمد الحداد و حسين الوداوي.