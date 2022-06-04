أسمهان بالعون: توحيد ليبيا مجددا شبه مستحيل

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن توحيد ليبيا مجددا شبه مستحيل، وشبح انقسامها مرة أخرى هو العنوان السائد في الأشهر القادمة بوصفه أمرا واقعا بعد تلاشي خارطة طريق جنيف نهاية يونيو الجاري.

وأضافت بالعون في تصريحات صحفية أن مجلس الأمن عليه الإسراع بالاتفاق على تعيين مبعوث جديد محلّ المستشارة ستيفاني وليامز، لئلا تنزلق البلاد لما لا تحمد عقباه في ظل حكومتين متصارعتين.

وتابعت: “من المقرر أن تغادر وليامز في نهاية يونيو، وتبقى المعضلة الكبري في انقسام الموقف الدولي الذي يعيش حالة تباين خطرة فيما يتعلق بالأزمة الليبية.”

ورأت أن دول مصر وفرنسا وأمريكا تعترف بحكومة الدبيبة شكليا، في حين تدعم حكومة باشاغا سرًّا، في حين ترفض بريطانيا وإيطاليا وتركيا تولي حكومة باشاغا للسلطة حاليا لأنها تفضل بقاء الدبيبة حتى التسليم لحكومة منتخبة، وفق قولها.

واستكملت: “من المبالغة الحديث عن وجود ميزانيات مالية قادمة ستصرف لأي حكومة سواء أكانت في الغرب أم في الشرق، والأكيد أن الصرف سيقتصر في المرحلة القادمة، حسب مصدر مقرب من السفير الأمريكي، على ترتيبات مالية مؤقتة لتغطية الرواتب وإعانات القطاع العام فحسب، فالسفير الأمريكي استبعد عودة استئناف النفط إلا بعد تشكيل حكومة موحدة جديدة” على حد قولها.