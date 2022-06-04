بلدي بنغازي يطلب الدعم الفني الإيطالي لترميم المباني التاريخية

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، مع القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي كارلو باتوري، أوجه التعاون في مجال ترميم المباني التاريخية بالمدينة.

وتطرق اللقاء الذي جرى السبت، إلى سبل تقديم الدعم الفني من خلال الخبراء الطليان المتخصصين في مجال ترميم المباني التاريخية، إضافة إلى العمل على تدريب المهندسين في البلدية بإقامة ورش العمل والدورات التدريبية.

كما ناقش الطرفان الإجراءات المُتعلقة بفتح مكتب منح التأشيرات بالقُنصلية الإيطالية، والبدء باستقبال طلبات الحصول على التأشيرة من داخل مدينة بنغازي.

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