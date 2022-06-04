غرفة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية تضبط أسلحة وقنابل يدوية ومخدرات قرب بلدية الأبرق

داهمت قوة من غرفة العمليات الأمنية وكرًا لتجارة المخدرات والمواد المسكرة في الطريق الرابط بين بلدية الأبرق والقيقب بالجبل الأخضر، شرق ليبيا.

وقامت القوة بضبط أسلحة آلية وقنابل يدوية وكمية من مخدر الحشيش و90 لتر خمر محلية الصنع معدة للبيع، وفقًا للصفحة الرسمية للإدارة العامة للبحث الجنائي بـ”فيسبوك”.

وأعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، السبت، أن غرفة العمليات الأمنية باشرت مهامها في المنطقة الشرقية بقرار وإشراف النائب العام، المستشار الصديق الصور.

ويترأس غرفة العمليات بحسب قرار إنشائها اللواء صلاح هويدي، وعضوية جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الممتدة من مدينة سرت غربًا إلى مدينة امساعد شرقًا، بالإضافة إلى قوة إسناد من القوات المسلحة متمثلة في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.