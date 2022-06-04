صحيفة: ثلاثة خيارات ممكنة أمام الليبيين في المرحلة المقبلة

سلط تقرير لصحيفة “البيان” الضوء على الخيارات التي يمكن انتهاجها في ليبيا، مع قرب انقضاء المهلة الممنوحة لتطبيق خارطة الطريق والتي لم تحقق أهدافها المتمثلة بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسامات.

وحصر التقرير الخيارات الممكنة بثلاثة خيارات، أوله وضع خارطة جديدة من قبل البعثة الأممية، أو دعم خارطة الطريق التي وضعها البرلمان أو دفع المجلس الرئاسي الليبي لإصدار مراسيم رئاسية بالقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، وهو ما استبعده التقرير لتحفظ المجلس الرئاسي عليه مراراً.

الخيار الثاني الذي رجحت الصحيفة حدوثه هو تدخل مجلس الدولة من خلال إبرام نوع من الاتفاق مع النواب، والتوصل لصفقة تنهي الجدل القائم حول الحكومة، وهو الحل الذي شجع عليه المجلس الرئاسي مراراً، من خلال دعوات متكررة له سابقاً.

أما السيناريو الثالث، فسيكون عودة البلاد إلى الفوضى، خصوصاً في ظل إصرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى دعم البرلمان لباشاغا لمباشرة مهامه من سرت، في ظل زيادة الاحتقان السياسي والعسكري واستمرار وجود مقاتلين أجانب، وشركات عسكرية خاصة في البلاد، ما يشكل تهديداً خطيراً على أمن ليبيا والمنطقة، حسب التقرير.

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