القائد العام يصدر التعليمات للمدعي العام العسكري والاستخبارات العسكرية و الشرطة العسكرية بالقبض على المدنيين والعسكريين الذين ثبتت عليه جريمة الرماية العشوائية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تعليمات مشددة بالقبض على كل من يثبت عليه الرماية العشوائية التي تسببت في إصابة المدنيين التي حدثت عقب حفل التخرج بالدفعة 53/54 بالكلية العسكرية توكرة.

كما أصدر القائد العام للقوات المسلحة، تعليماته المشددة للمدعي العام العسكري والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية القاضية بالقبض على كل من شارك في جريمة الرماية العشوائية، بكافة الفئات من المدنيين أو العسكريين مهما كانت رتبهم ومواقعهم العسكرية والمدنية، وتسببوا في إزهاق أرواح بريئة من الأطفال.