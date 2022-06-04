حبس 3 من أعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا في بلدية انتلات البيضان

قررت النيابة العامة حبس 3 من أعضاء لجنة إدارة توزيع سماد اليوريا على المزارعين، في بلدية انتلات البيضان باجدابيا احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم فساد.

وأوضحت النيابة العامة في منشور، أن إجراءات التحقيق وحبس المشتبه بهم تمت عقب البلاغ المرفوع من المزارعين في مواجهة منسق قطاع الزراعة، وأعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا في البلدية، لارتكابهم جرائم فساد تمثَّلت في تزويرهم مستندات، وإساءتهم استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليهم، وتحقيقهم منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلّمهم كميات من سماد اليوريا المخصصة لقطاع الزراعة في البلدية؛ وتصرفهم في تلك الكميات اعتماداً على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية.

وأضافت النيابة أنه واستجابة لمقتضيات المصلحة العامة فإن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في واقعات فساد مسندة إلى لجنة إدارة توزيع حصص سماد اليوريا المخصصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان، كما انتهت بعد الفراغ من إجراءات جمع الأدلة، وتكشف صحة نسبة الوقائع المجرَمة إلى المتهمين إلى الأمر بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد حبساً احتياطياً على ذمة التحقيقات

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