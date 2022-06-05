النعاس: كيف ستباشر حكومة باشاغا أعمالها من سرت؟

تساءل ” محمد النعاس ” محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، قائلاً: “هل باشاغا رجل عاقل؟ لقد أعلن مباشرة حكومته لأعمالها من سرت، ولكن كيف ستباشر هذه الحكومة أعمالها؟ هل تملك الكوادر البشرية للقيام بذلك؟”.

جاء ذلك في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أضاف فيها متسائلآ “وهل لديها المنظومة البيروقراطية الضرورية لربط جديد الإجراءات بقديمها حفاظًا على النسقين التاريخي والإداري الضروريين للحفاظ على التقاليد الإدارية للدولة ؟”.

وتابع النعاس قائلآ: “أم أنه يملك من العبقرية القيادية والإدارية بحيث يستطيع أن يؤسس كل شيء من جديد؟ ولكن على رأى القذافي: من ليبيا يأتي الجديد!”.