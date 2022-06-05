خلال 24 ساعة.. ضبط 50 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 50 سيارة دون لوحات معدنية ورخص قيادة خلال يوم واحد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن قسم مرور سوق الجمعة التابع لمكتب شؤون المرور بالمديرية ضبط السيارات المخالفة، موضحة أن هذه المخالفات تسبب «قلقا للمواطنين».

– ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية في طرابلس المركز

يأتي ذلك ضمن الحملة الأمنية التي تنفذها دوريات قسمي مرور أبوسليم، ومرور سوق الجمعة داخل مدينة طرابلس.

وفي أبريل الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 70 سيارة دون لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية.