تحذيرات من مخلفات حربية بمرسى ديلة بالزاوية

حذرت مديرية أمن الزاوية من وجود بعض المخلفات الحربية من مقذوفات هاون وقنابل يدوية غير مؤمنة، ودبابات عسكرية في مقر الشركة القبرصية بمرسى ديلة بالمدينة.

وأوضحت المديرية في منشور، السبت، أن رئيس وحدة الإنقاذ البحري بمدينة الزاوية أبلغ عن تواجد هذه المقذوفات الحربية بمرسى ديلة، مناشدة كافة الجهات ذوي الاختصاص للإسراع في التعامل مع هذه المواد الحربية التالفة ومخلفاتها، تفاديًا لأي مستجدات قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح البشرية.

يذكر أن وزارة الداخلية أوكلت مهمة التعامل مع المخلفات الحربية لجهاز البحث الجنائي، بعد الأضرار التي لحقت بالأفراد والمنشآت نتيجة انتشار المخلفات الحربية في المواقع المدنية في أماكن مختلفة

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