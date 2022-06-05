الغرفة الأمنية بنغازي تضبط أكثر من 130 مُهاجراً غير شرعياً

وبحسب مكتب الإعلامي الأمني بمديرية أمن بنغازي، جاء ذلك عُقب ورود معلومات للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى عن وكر يحتجز فيه أكثر من 130شخصاً من الجنسية البنغلاديشية ومن ثم يتم بيعهم حيث كان دخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية وعلى الفور تم خروج دوريات الغرفة الأمنية قسم التمركزات الأمنية بإمرة رئيس الغرفة الأمنية عميد نوري الساعدي وعند الوصول تم مداهمة المكان وضبط اكثر من 130 مُهاجراً غير شرعي وتم الانتقال بهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص .