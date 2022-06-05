معلقآ على خروج ليبيا من التصنيف العالمي لجودة التعليم.. الشيباني: لا يستحق أن نبكي عليه

علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على خروج ليبيا من التصنيف العالمي لجودة التعليم.

حيث قال الشيباني في تدوينة له على صفحته بموقع “فيسبوك” “التعليم المخادع، تعليم الببغاوات الذي يضحكون به على الشعوب المتخلفة، الذي يجعلنا نأكل مما لا نزرع ونلبس مما لا نحيك ولا نصنع إبرة ولا قميص ولا حبة بانادول، ونعتمد في حياتنا على ما يأتينا من وراء البحر، أو هكذا أرادوا لنا أن نكون سوق لاستهلاك منتجاتهم”.

وأضاف قائلآ: “ هذا التعليم لا يستحق أن نبكي عليه حتى لو صنفنا على رأس قائمة الدول الأمية، تعليم الشهادات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.

كما أردف الشيباني “يجب أن نأتي بتعليم غيره ولا يكون مثله، نحتاج إلى ثورة حقيقية وبرامج وخطط لبناء تعليم حقيقي ومختبرات علمية تحقق لنا الاستقلال الحقيقي والاعتماد على الذات من المأكل والملبس والدواء والمعدات وجميع أداوات العصر “.

ويشار الى ان ليبيا قد خرجت من مؤشر دافسو وهو التصنيف العالمي لجودة التعليم.