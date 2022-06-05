عيسى ينفي تقديم ليبيا مساعدات مالية لأوكرانيا

نفى السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى الأنباء المتداولة عن تقديم ليبيا مساعدات مالية لكييف، بقيمة 500 مليون دولار، لدعمها في مواجهة تداعيات الحرب التي تخوضها في مواجهة روسيا.

واعتبر عيسى في منشور السبت أن الخبر عارٍ عن الصحة، مؤكداً استمرار عمل السفارة الليبية في مدينة لفيف المجاورة للحدود البولندية بشكل مؤقت، حتى يتسنى العودة إلى العاصمة كييف في حال استقرت الأوضاع.

وكانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش قد تلقت مكالمة من نظيرها الأوكراني في مايو الماضي، ثمّن فيها الأخير موقف ليبيا الداعم لبلاده، والتي وصفها بالحليف والصديق الدائم لأوكرانيا، وفق بيان الخارجية الليبية.

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