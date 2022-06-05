داخلية الدبيبة: ضبط خزانات مياه معبأة بطريقة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس السبت، عن ضبط عشر شاحنات على متنها خزانات مياه جرت تعبئتها بطريقة غير قانونية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، ذكرت فيه إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبطت الشاحنات، كما بينت التحقيقات «تعبئة الخزانات بطريقة غير قانونية بعد كسر أحد صمامات المياه وتركه مفتوحًا بعد تعبئة الخزانات، في إهدار للمياه والمال العام».

وقد أشار البيان إلى حجز الشاحنات التي من المقرر إحالتها رفقة محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام