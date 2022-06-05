شركة البريقة تؤكد استمرار فتح مستودعاتها أمام شركات توزيع الوقود والنقل على مدار 24 ساعة

ليبيا – أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيان ردًا على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال بشأن الازدحام أمام محطات الوقود.

شركة البريقة أكدت في بيانها استمرارها في فتح مستودعاتها أمام شركات توزيع الوقود وشركات النقل على مدار 24 ساعة، مشيرةً إلى أن زيادة طرح الأحمال الكهربائية ساهمت في زيادة الازدحام على محطات التزود بالوقود.

وشددت على أنها تقوم وبوتيرة اعتيادية ومكثفة في تزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود وبنزين وديزل من مختلف مستودعاتها.