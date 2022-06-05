البحرية التونسية تنقذ 50 مهاجراً أبحروا من ليبيا

تمكنت القوات البحرية التونسية، الجمعة، من إنقاذ 50 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة، كانوا على متن مركب عاطل شمال شرقي سواحل جرجيس كانوا قد أبحروا من سواحل مدينة زوارة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية السبت، بأن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة، تم التوجه بهم فور إنقاذهم نحو ميناء الصيد البحري بجرجيس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم.

وتمكّن في عام 2021 أكثر من 15 ألف مهاجر، من بينهم نحو 580 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا انطلاقاً من السواحل التونسية مقارنة بـ12 ألف مهاجر في عام 2020، وفُقدان نحو ألفَي مهاجر في المتوسط في العام الماضي، مقارنة بـ1401 مهاجر في عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

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