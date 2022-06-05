جهاز الشرطة القضائية: تلقينا وعوداً قاطعة من الدبيبة بتنفيذ مطالبنا خلال الفترة القريبة القادمة

ليبيا – أكد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية أحمد بوكراع على أن المعتصمون من الشرطة القضائية فضوا اعتصامهم بعد تواصلهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة العدل، وتلقيهم وعوداً قاطعة بتنفيذ مطالبهم خلال الفترة القريبة القادمة.

بوكراع أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن مطالبهم عديدة، أبرزها الاهتمام بالبنية التحتية المتهالكة للسجون، ومعالجة أوضاع منتسبي الجهاز ورفع مرتباتهم المتدنية أسوة بزملائهم في الداخلية.

ونوّه إلى أن مطالبهم تتمثل أيضاً بحل مشاكل التموين الغذائي للسجناء، وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجين، فطرابلس وحدها بها 7 آلاف سجين.

ولفت إلى أن شركات التموين التي تتعامل مع السجون أخطرتهم بعزمها التوقف لتأخر سداد مستحقاتها لأكثر من 6 أشهر، مشدداً أنهم على ثقة تامة في وعود رئيس الحكومة ووزارة العدل بالإسراع بتنفيذ هذه المطالب.