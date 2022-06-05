ضبط أكثر من 130 مهاجراً بنغالياً في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، بأن عناصر الغرفة الأمنية ضبطوا أكثر من 130 مهاجراً عقب مداهمة مقر مخصص لاستجلاب المهاجرين غير القانونيين، من الجنسية البنغالية.

وأوضحت المديرية في منشور، السبت، أنه وبعد ورود معلومات للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى عن وكر يحتجز فيه أكثر من 130 شخصاً من الجنسية البنغالية، يحتجزون لغرض بيعهم بعد دخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية، تحركت على الفور دوريات الغرفة الأمنية وداهمت الموقع وسلمت المهاجرين إلى جهات الاختصاص.

وكانت الجهات الأمنية في بنغازي قد ضبطت في مايو الماضي نحو 120 مهاجراً غير قانوني من الجنسية البنغالية، كانوا يستعدون للشروع في الهجرة إلى السواحل الأوروبية انطلاقاً من شواطئ مدينة بنغازي.

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