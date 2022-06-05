المحجوب: استمرار تنفيذ خطة تأمين المنطقة الجنوبية

عقد اجتماع أمس السبت بمقر غرفة عمليات الجنوب التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي لواء خالد المحجوب إن الاجتماع ضم ضابط عمليات المنطقة الجنوبية مع ضباط عمليات المناطق العسكرية التابعة لقوة عمليات الجنوب براك وسبها ومرزق وأوباري وغات والكتيبة 177 مشاة.

وأضاف النحجوب: “تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار في تنفيد الخطة الأمنية لتأمين الجنوب وتحديد قطاعات المسئولية والتنسيق بين المناطق وغرفة عمليات الجنوب والسيطرة وسرعة معالجة المواقف الطارئة والعاجلة ومناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الأمنية وطرق معالجتها”.

وأبدى ضباط عمليات المنطقة الجنوبية تفهمهم لواجباتهم وحرصهم على تنفيذها بدقة، وفق تعليمات القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، وتوجيهات اللواء المبروك سحبان آمر قوة عمليات الجنوب.