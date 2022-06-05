تقرير دولي: توقعات بانخفاض أسعار الحبوب في ليبيا

ذكر تقرير صادر عن الرابطة الإيطالية للمنتجين الزراعيين، أمس السبت ، انه تراجعت أسعار القمح العالمية بنسبة 10٪ بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لضمان نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذا قامت كييف بإخلائها من الألغام،.

وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات من مجلس شيكاغو للتجارة، أن سعر العقود الآجلة للقمح عند إغلاق التداول انخفض 10٪ في ثلاثة أيام. كما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 6.4٪.

كما توقع التقرير أن يشمل انخفاض أسعار الحبوب دول ليبيا ومصر وتركيا وبنغلاديش وإيران ولبنان وتونس واليمن وباكستان، حال إفراغ المستودعات الأوكرانية، التي يوجد فيها أكثر من 20 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والذرة المعدة للتصدير إلى كل من البلدان الغنية والفقيرة.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح يوم الجمعة، أنه لا توجد عقبات أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. مضيفاً أن السفن التي تحمل القمح ستكون قادرة على مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل، في حالة إلتزام كييف بإزالة الألغام.