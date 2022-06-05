الفيفا ينشئ مركزاً متطوراً لكرة القدم في ليبيا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” بإنشاء مركزٍ فنيٍ متطور لكرة القدم الليبية.

جاء ذلك بحسب بيان للاتحاد نقلاً عن “عبدالحكيم الشلماني” رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم فقد نجحت التواصلات مع الفيفا بشأن إنشاء مركز متطور لكرة القدم الليبية.

ويهدف المركز لتطوير المواهب و الفئات السنية وأعداد المنتخبات والمدربين والكوادر الإدارية والفنية.

كما أضاف الشلماني أن لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة المدير الفني للاتحاد الدولي والمدير الفني الإقليمي، ستقوم بزيارة ليبيا منتصف شهر يوليو القادم من أجل ذلك.

وسيضم المركز ملعباً، وقاعة محاضرات، وإقامة فندقية، وصالة تمارين، ومركز علاج، ومطعمٍ وصالة ترفيهية.

وقد قام الاتحاد الليبي لكرة القدم بمناشدة الحكومة بتخصيص قطعة أرض مناسبة لهذا للمشروع.