حبس 3 مسؤولين لاتهامهم بالفساد في توزيع حصص سماد اليوريا  

أمرت النيابة العامة بحبس 3 من أعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا النخصصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان شرق مدينة إجدابيا.

وذكر مكتب النائب العام في بيان أنه “جرى تحرِّك الدعوى العمومية في واقعاتِ فسادٍ مُسندَة إلى لجنة إدارة توزيع حصص سماد اليوريا المخصَّصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان”.

وأضاف البيان: “باشر وكيل النيابة العامة بنيابة إجدابيا الابتدائية، إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من المزارعين في مواجهة: منسق قطاع الزراعة؛ وأعضاء لجنة توزيع سماد (اليوريا) في البلدية؛ لمقارفتهم جرائم فساد تمثَّلت في: تزوير هم مستندات؛ وإساءتهم استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليهم؛ وتحقيقهم منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلُّمهم كمياتٍ من سماد اليوريا المخصَّصة لقطاع الزراعة في البلدية؛ وتصرُّفهم في تلك الكميات اعتماداً على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية”.

وتابع البيان: “بفراغه من إجراءات جمع الأدلة؛ وتكشُّف صحة نسبة الوقائع المجرَّمة إلى المتهمين؛ أَمَرَ المحقق بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد حبساً احتياطياً على ذمة التحقيقات”.