الوضع في ليبيا على طاولة مباحثات بوغدانوف ومسؤول صيني

ليبيا – ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وانغ دي، تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان.

وجاء في بيان الخارجية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان”.

وأكد الجانبين الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية للمشاكل التي تواجه دول المنطقة على أساس التوافق الوطني ومع التقيد الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

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