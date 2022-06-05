بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 05 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 05 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر، و تسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-34)مْ على الساحل، وما بين (35-39)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-30)مْ على الساحل، وتسجل ما بين (34-37)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-41)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).