«الأرصاد»: طقس مستقر وسماء صافية في ليبيا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستكون مستقرة اليوم الأحد على أنحاء ليبيا.

وأوضح المركز في نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم الأحد 5 يونيو 2022، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بسيطا من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على الساحل، وما بين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على الساحل، وتسجل ما بين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا من يوم الغد.