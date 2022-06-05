باشاآغا: لا بد من انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من حالة الجمود الطويل

ليبيا- أكد رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا على الدور الهام الذي تلعبه مدينة مصراتة في تحقيق السلم والمصالحة في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن تأكيد باشاآغا جاء خلال لقاء جمعه في مقر رئاسة الحكومة في مدينة سرت في مجمع واغادوغو بقيادات ونخب من مدينة مصراتة وأهاليها وفيه شدد على ضرورة التحاور مع الجميع واللجوء إلى الحلول السياسية ونبذ العنف.

وجدد باشاآغا رؤيته بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة واعتماد نظام اللا مركزية لانصاف جميع المواطنين.

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