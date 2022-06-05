الأرصاد: أجواء معتدلة على عموم البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في عموم البلاد، مع تسجيل درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً بدءاً من يوم الاثنين، وفيما يلي أبرز توقعاته للأيام الثلاثة المقبلة:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء صافية مع رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 30-34مْ على الساحل، وما بين 35-39 مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاعاً تدريجياً خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-30)مْ على الساحل، وتسجل ما بين (34-37)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة بسيطة من يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وتسجل درجات الحرارة القصوى ما بين 36-41مْ، وتسجل ارتفاعاً بسيطاً من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، مع درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 36-39مْ.

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