أسمهان بالعون: توحيد ليبيا شبه مستحيل ويجب تعيين مبعوث جديد | أخبار ليبيا 24

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أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون في تصريحات صحافية أمس السبت أن توحيد ليبيا مجددا أصبح شبه مستحيل، وشبح انقسامها مرة أخرى هو العنوان السائد في الأشهر القادمة بوصفه أمرا واقعا بعد تلاشي خارطة طريق جنيف نهاية يونيو الجاري

وا ضحت أنه يجب على مجلس الأمن الإسراع بالاتفاق على تعيين مبعوث جديد بدل وليامز لكي لا تنزلق البلاد لما لا تحمد عقباه في ظل حكومتين متصارعتين

ونوهت أنه من المقرر أن تنتهي مهام وليامز في نهاية يونيو

وأشارت إلى بقاء المعضلة الكبري في انقسام الموقف الدولي الذي يعيش حالة تباين خطرة فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأكدت أن دول مصر وفرنسا وأمريكا تعترف بحكومة الدبيبة شكليا، في حين تدعم حكومة باشاغا سرًّا.

في حين ترفض بريطانيا وإيطاليا وتركيا تولي حكومة باشاغا للسلطة حاليا لأنها تفضل بقاء الدبيبة حتى التسليم لحكومة منتخبة.

وتابعت ” من المبالغة الحديث عن وجود ميزانيات مالية قادمة ستصرف لأي حكومة سواء أكانت في الغرب أم في الشرق”.

وأفادت أنه من الأكيد أن الصرف سيقتصر في المرحلة القادمة، حسب مصدر مقرب من السفير الأمريكي، على ترتيبات مالية مؤقتة.

ونوهت أن الصرف سيشمل تغطية الرواتب وإعانات القطاع العام فحسب.

واوضحت أن السفير الأمريكي استبعد عودة استئناف النفط إلا بعد تشكيل حكومة موحدة جديدة.