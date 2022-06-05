امغيب: قرارات الدبيبة العشوائية كوارث لن تترك للوطن أي مستقبل

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن قرارات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «عشوائية»، مشددا على أنها كوارث لن تترك للوطن أي مستقبل.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قرارات الدبيبة العشوائية كوارث سوف ندفع ثمنها اليوم لأنه لن يترك للوطن أي مستقبل”.

وأضاف “سكان طرابلس والمناطق المحيطة بها؛ استمروا في تجاهلكم وسلبيتكم حتى تستيقظوا ذات صباح فتجدوا المرتزقة والمهاجرين غير الشرعيين قد أصبحوا ليبيين ينازعونكم أرضكم ومدنكم”.

وتابع “أما لعقلاء وزعماء المكونات الاجتماعية أقول: انتبهوا فالدبيبة وزبانيته يعملون من أجل استخدامكم وقود حرب وإشعال نار فتنة قد لا تبقي ولا تذر”.