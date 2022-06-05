الارصاد: درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً تدريجياً بدءاً من الغـد في هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 05/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء طقس مستقر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الغد حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب المناطق الساحلية تتراوح ما بين (28 – 34) مْ، بينما لا تتجاوز اليوم (26) مْ على طبرق.

ووفقا لنشرة الطقس تكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب حيث تتراوح الحرارة القصوى ما بين (36- 41) مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد ويستمر يوم الثلاثاء، بينما تتراجع من يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.

وفي تقرير سابق اشارت الارصاد إلى أن لا تغير كبير يطرأ يوم الاحد على درجات الحرارة فى معظم المناطق، غير أن يومي الإثنين والثلاثاء ترتفع درجات الحرارة نسبيا وخاصة على الغرب ، والله اعــــــــــلم.