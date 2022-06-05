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الأرصاد الجوية: طقس مستقر وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان- طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس مستقرًا، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية تتراوح  ما بين (28 – 34) مْ، بينما  لا تتجاوز اليوم (26) مْ على طبرق.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تكون مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب حيث تتراوح الحرارة القصوى ما بين (36- 41) مْ.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد ويستمر يوم الثلاثاء،  بينما تتراجع من يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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