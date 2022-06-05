الدبيبة يوجه بفتح محطات الوقود في بلديات طرابلس الكبرى على مدار الساعة

ليبيا- بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع عدد من المعنيين الأمنيين والفنيين مشكلة نقص الوقود وخاصة في نطاق بلديات طرابلس الكبرى.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى حضور وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني والقائمون على شؤون المديريات في الوزارة وجهاز الأمن الداخلي وشركة البريقة النفطية وجهاز الحرس البلدي ومندوبين عن شركات التوزيع إلى الاجتماع.

ووجه الدبيبة بفتح المحطات في بلديات طرابلس الكبرى على مدار الساعة وإقفال أي واحدة منها لا تملك مولدا للكهرباء مع ضرورة الالتزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات وتشكيل لجنة لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع على أن تكون في حالة انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها.

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