غرفة بنغازي تحذر من الاعتداءات على مسارات النهر الصناعي

حذرت غرفة العمليات الأمنية المُشكّلة بقرار النائب العام في مدينة بنغازي، أصحاب البناء العشوائي والوصلات غير القانونية على مسارات خطوط نقل المياه لمشروع النهر الصناعي من تعريضهم للمساءلة القانونية، إذا لم يتم إزالة تلك الاعتداءات والمخالفات في بحر خمسة أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الغرفة صلاح هويدي، السبت، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة، أكدت فيه الغرفة استعدادها لإطلاق عملية واسعة لإزالة جميع الوصلات والمخالفات التي تعيق إمدادات خط النهر الصناعي، وذلك عبر الآليات الثقيلة التي ستمشط كامل خطوط منظومات النهر نهاية الأسبوع الجاري.

وكان النائب العام قد أشرف في وقت سابق على عمليات إزالة المخالفات والوصلات غير القانونية على مسارات النهر في المنطقة الغربية، بعد تأثر الإمداد المائي للعاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.

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