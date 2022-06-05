علي القطراني: الحكومة ستدعم الشركات المصرية الراغبة في إعادة الإعمار

أخبارليبيا24_متابعات

أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال علي القطراني في تصريحات لقناة شمس المصرية أمس السبت أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات والدعم للشركات المصرية الراغبة في التعاون من أجل إعمار ليبيا، وأن ثمة العديد من المشروعات الاستثمارية جاهزة بالفعل للاستثمار المحلي والأجنبي.

وطالب المجتمع الدولي أن يحذو حذو الحكومة المصرية، في المساهمة بإعادة بناء وإعمار ليبيا.

ودعى الدول العربية لدعم الحكومة التي جاءت من خلال اتفاق ليبي ليبي لإنهاء حالة الصراع.

وأوضح أن الحكومة تخطط لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا، وخاصة مشروعات إنشاء المدن الذكية والطرق.

وأشار إلى أن الحكومة تركز حالياً، وتسعى إلى توحيد عمل مؤسسات الدولة لأنها تمثل أولوية من أجل استقرار الأوضاع.

واكد على أهمية توحيد مصرف ليبيا، لأن الانقسام الموجود يؤثر على المواطن الليبي.

كما يجب أن تكون أموال ليبيا المجمدة تحت مظلة دولية لضمان عودتها مرة أخرى.

واوضح أن العلاقة بين مصر وليبيا علاقة تاريخة لأن مصر أم العرب.

مؤكد أن موقف السيسي من ليبيا يتلخص في أربع كلمات سرت والجفرة خط أحمر.

مشددًا على أن هدف الحكومة الأساسي الآن هو الوصول إلى الانتخابات ليأتي بعد ذلك من يستكمل المسيرة.

وأكد أن هناك بعض الدول التي لا ترغب في استقرار ليبيا لأن ذلك يؤثر على مصالحهم.

وأن الجيش يحارب الإرهاب نيابة عن العالم موضحًا أن الجيش كان يواجه في مدينة بنغازي فقط 13 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة .