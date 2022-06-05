غرفة العمليات الأمنية تحذر أصحاب المباني العشوائية فوق خط النهر الصناعي

العنوان – بنغازي

حذرت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار النائب العام جميع المعتدين على مسار النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي بمياه الشرب سواء بالبناء فوق الخط أو ربط توصيلات غير شرعية بالأنابيب الخاصة به.

وأكدت الغرفة أن هؤلاء المخالفين معرضون لطائلة القانون إن لم يتم إزالة تلك الاعتداءات التي تعرض الأمن المائي للمدينة للخطر في بحر خمسة أيام.

وأبلغت الغرفة أن قواتها ستقوم نهاية الأسبوع الجاري بعملية واسعة لإزالة جميع ما يعيق إمدادات خط النهر الصناعي وذلك عبر الآليات الثقيلة التي ستمشط كامل خطوط منظومات النهر بإسناد من القوات المسلحة.

وأعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن غرفة العمليات الأمنية المشكلة باشرت مهامها في المنطقة الشرقية بقرار وإشراف النائب العام المستشار الصديق الصور.

ويترأس غرفة العمليات بحسب قرار إنشائها اللواء صلاح هويدي وعضوية جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الممتدة من مدينة سرت غربًا إلى مدينة امساعد شرقًا، بالإضافة إلى قوة إسناد من القوات المسلحة متمثلة في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

ونص قرار إنشاء وتشكيل الغرفة على تكليفها بمهام تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة إضافة لضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة.