شركة البريقة تؤكد عودة عمل محطات الوقود بشكل طبيعي | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عودة محطات توزيع الوقود للعمل بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة، استمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة، داعية الجهات الأمنية المختصة تنظيم ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه ومستحقيه من المواطنين.

حول مشكلة نقص الوقود، وبالخصوص في بلديات طرابلس الكبرى، عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا لمتابعة مشكلة نقص الوقود في عدد من المحطات.

خصص الاجتماع، وفق بيان اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، لمتابعة مشكلة نقص الوقود، في عدد كبير من المحطات.

والذي تسبب في ازدحام شديد، خاصة في بلديات طرابلس الكبرى.

إضافة إلى متابعة اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بشأن وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، لتسويق النفط، تقريرا بوضع الكميات المصروفة بشركات التوزيع.

مؤكداً توفر الكميات المناسبة من الوقود، كما استمع إلى المشاكل التي تواجه شركات التوزيع.

في السياق ذاته، أصدر الدبيبة تعليماته، بفتح المحطات ببلديات طرابلس الكبرى خلال 24 ساعة.

وإغلاق أي محطة لا يوجد بها مولد كهربائي، والإلزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

تم خلال الاجتماع، مناقشة نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النتائج.

وشُكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع إلى محطات التوزيع وتكون في حالة انعقاد دائم إلى حين معالجة كل أسباب تشكيلها.