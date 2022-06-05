سفير ليبيا بأوكرانيا: أنباء تقديمنا 500 مليون دولار مساعدة لـ ”كييف” غير صحيحة

نفى سفير ليبيا لدى أوكرانيا، عادل عيسى، اليوم السبت، الأنباء التي تداولتها منصات تواصل اجتماعي ومواقع إخبارية عن تقديم ليبيا مساعدة مالية إلى كييف قيمتها نصف مليون دولار أمريكي، مؤكدًا أن ذلك عارٍ عن الصحة.

وقال عيسى على حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “تناولت بعض منصات التواصل الاجتماعي والإخبارية خبر مفاده، بأن ليبيا قدمت مساعدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، نتيجة للحرب الدائرة وكنوع من الدعم”.

وأضاف السفير: “الخبر عارٍ عن الصحة، لذا فإننا نفند ما تم تداوله بالخصوص”.

وأشار إلى أن السفارة الليبية في أوكرانيا لا زالت مستمرة في العمل بشكل مؤقت من مدينة لفيف، وقال: “نترقب ونتابع الأحداث بالساحة ليتسنى العودة إلى العاصمة كييف في حال استقرت الأوضاع”.