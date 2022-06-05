مؤسسة النفط: دورة تدريبية في مجال الإطفاء تستهدف 80 عنصرا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انطلاق فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإطفاء استهدفت 80 اطفائي وسائق عربات

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن الدورة التي تقام بالتعاون مع شركة روزن باور النمساوية تأتي استكمالا لمشروع دعم البلديات المجاورة للعمليات النفطية، وتستمر لمدة 4 أسابيع تحت إشراف مدرب خبير متخصص في مجال السلامة والإطفاء.

واستهدف الدورة التدريبية عدد 6 بلديات (بنغازي، إجدابيا، أوجلة، الكفرة، تازربوا، أوباري) ممن استلموا عربات الإطفاء في وقت سابق ضمن مشاريع التنمية المستدامة.

وتهدف الدورة إلى المساهمة في التطوير المهني وتنمية المهارات لدي المشاركين في عمليات الإطفاء في السيطرة الاستراتيجية على الحوادث ومكافحة الحرائق في حالة الطوارئ للرفع من كفاءة وقدرات العنصر البشري.