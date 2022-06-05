صهد: الاستفتاء على الدستور أقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات

العنوان – طرابلس

قال عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، إن كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جادا في الوصول إلى انتخابات فالاستفتاء على مشروع الدستور أقرب الطرق.

وأضاف صهد في تصريحات لموقع “عربي 21” أن الاستفتاء على مشروع الدستور المقر من جهة منتخبة شعبيا، وهي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، يقود إلى الانتخابات.

واستطرد صهد :”لكن من الواضح أن عقيلة كما عودنا دائما يحاول نسف كل ما يجري التوافق عليه”.

وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن رئيس مجلس النواب لا يملك الحق في صياغة دستور جديد بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي.

وأكد صهد أنه لا يحق لصالح منفردا ولا لمجلس النواب مجتمعا، ولا حتى بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة صياغة دستور جديد.

وختم عضو الأعلى تصريحه بالقول :”أخشى أن ما يقوم به عقيلة صالح ومن معه سيكون تمهيدا للتقسيم أو لحرب جديدة في البلاد”.