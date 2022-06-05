المريمي: على الليبيين البحث عن قائد حقيقي يُخرج البلاد من أزمتها

دعا رئيس تحالف القوى الوطنية خالد المريمي الليبيين إلى البحث عن قائد حقيقي يملك القدرة والمعرفة وبعض الوطنية ونظافة اليد، للخروج من الأزمة الراهنة وقيادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذه النوعية نادرة الوجود في البيئة الليبية.

ودعا المريمي في منشور الليبيين إلى مراجعة التاريخ، مشيراً إلى أن كل الدول التي نجحت في الخروج من أزماتها وتحسنت أوضاعها المعيشية وأصبح لها مؤسسات تقود الدولة، بدأت مسيرتها بقيادة شخص وليس جماعات أو مؤسسات، متسائلاً عن المسؤول عمّا وصلته له البلاد هل هم السراق أم الشعب الذي ينطبق عليه المثل “كلمة ترفعه وكلمة تجيبه”، وفق وصفه.

وانتقد المريمي إصرار متصدري المشهد السياسي المحلي على سرقة البلاد والمساهمة في انهيارها وجعل أي مشروع يهدف لإنقاذ البلاد صعباً، ويحتاج لعملية جراحية قد يئن من وجعها المواطن البسيط، رغم سهولة تحول ليبيا لمصاف الدول المتقدمة خلال العشرية السابقة دون عناء، وفق قوله.

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