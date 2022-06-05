طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا و درجات حرارة مرتفعة من يوم الغد

طرابلس 05 يونيو 2022 م ( وال ) – نشر مركز الأرصاد الجوية، خريطة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد 05 / 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها : ( طقس مستقر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الغد حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية تتراوح ما بين (28 – 34) مْ، بينما لا تتجاوز اليوم (26) مْ على طبرق،

وتكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب حيث تتراوح الحرارة القصوى ما بين (36- 41) مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد ويستمر يوم الثلاثاء، .

يتوقع مركز الأرصاد الجوية أن تتراجع درجات الحرارة من يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي. (وال _ طرابلس)

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