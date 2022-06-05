طقس مستقر يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا | أخبار ليبيا 24

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس مستقرًا، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية تتراوح ما بين (28 – 34) مْ، بينما لا تتجاوز اليوم (26) مْ على طبرق.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تكون مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب حيث تتراوح الحرارة القصوى ما بين (36- 41) مْ.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد ويستمر يوم الثلاثاء، بينما تتراجع من يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري اليوم، إن ارتفاع الموج يصل اليوم لما يتراوح بين 0.25 و1.50 متر على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى قليلة السحب.

الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.50 متر، والبحر هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة الليلة، وفى الصباح الباكر على الساحل من مصراتة إلى سرت، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون جنوبية غربية على ساحل شحات تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل درنة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئا على ساحل بنغازي.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة وفي الصباح الباكر على الساحل من راس لانوف إلى بنغازي لاحتمال ظهور شبورة مائية.