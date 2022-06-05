فنوش: الليبيون يفرطون في وطنهم بسهولة مخيفة

أكد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، أن الفلسطينيين احتلت أرضهم واختفت دولتهم، فصنعوا وطنهم في ضمير الإنسانية، مشيرا إلى أننا نفرط في وطننا والبعض لديه استسهال الخصومة والتهليل والترحيب بالأجنبي.

وقال فنوش، عبر فيسبوك: “ما يرعبني هو هذه الهشاشة التي اكتشفناها في أنفسنا فيما يخص مفهوم الوطن، هذا الاستعداد للتفريط والتعود على انعدامه وانعدام مفهوم الدولة واستسهال الخصومة فيما بيننا والترحيب والتهليل بالأجنبي”.

وأضاف “الفلسطينيون احتلت أرضهم واختفت دولتهم، فصنعوا وطنهم في ضمير الإنسانية ونحن نفرط فيه بسهولة مخيفة، تضع ألف علامة استفهام حول فكرة الوطن عندنا وفينا، الخلل كبير وعميق، لقد اعتدنا اللادولة وأصبحنا نبتدع حلولا تديم فكرة اللادولة، ما عدنا قادرين على الخلاص ممن يعدمونها بعد أن أصبحوا أصحاب القرار في مصيرها، هذا لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب، لقد أصبحنا قطعان متناطحة لا فكرة جامعة تضمنا”.

وتابع “علينا أن نبتدع حلولا ممكنة تبعد حالة الصراع وفق ما تمليه الأرض ولا نصنع وهما لفكرة موروثة ونحاول فرضها بالرغم من أنها ستكون سببا في إعدام إمكانية الاستقرار حتى نسترجع رشدنا الذي فقدناه”.